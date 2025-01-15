وزيرة التنمية الألمانية ترى أن هناك "فرصة تاريخية" لدعم بداية جديدة لسوريا

أكّدت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه من دمشق الأربعاء، أن سوريا أمام "فرصة تاريخية" لبداية جديدة، مع تولي سلطة جديدة إدارة البلاد في مرحلة انتقالية عقب إطاحة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.



وقالت شولتسه في بيان على هامش زيارتها الى العاصمة السورية "بعد 50 عاما من الديكتاتورية و14 عاما من الحرب الأهلية، لدى سوريا الآن فرصة لتحقيق تنمية سليمة ومستقرة".



وأضافت "سيكون خطأ ألا نستغل هذه الفرصة التاريخية لدعم سوريا في الشروع ببداية جديدة وسلمية"، مؤكدة أن "ألمانيا يمكنها أن تفعل الكثير لدعم البداية الجديدة للمجتمع السوري".



وهذه الزيارة الثانية لمسؤول ألماني الى دمشق، بعد زيارة أجرتها وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك برفقة نظيرها الفرنسي في آوائل الشهر الحالي.



وتضمّ ألمانيا أكبر جالية سورية في أوروبا، حيث استقبلت ما يقرب من مليون سوري خلال سنوات النزاع الذي شهدته سوريا بدءا من العام 2011.



وتتخلل زيارة شولتسه لقاءات مع السلطات الانتقالية في سوريا التي وصلت الى الحكم في الثامن من كانون الأول بعد إطاحة الأسد، وكذلك لقاءات مع منظمات إغاثية وممثلين عن المجتمع المدني "لتحديد الكيفية التي ستدعم فيها ألمانيا تنمية مجتمع سلمي ومستقر وشامل"، وفق البيان.

