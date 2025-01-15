قائد القيادة الوسطى الأميركية في إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي أن الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة الوسطى الأميركية التي تشرف على العمليات في الشرق الأوسط، يزور إسرائيل لإجراء محادثات مع رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي.



وجاء في بيان صادر عن الجيش: "عقد القائدان اجتماعا استراتيجيا ركز على تقييم الوضع الإقليمي وبحث في التحركات المحتملة لمواجهة التهديدات فضلا عن المستجدات في الشرق الأوسط"، موضحا أن كوريلا وصل إلى إسرائيل الاثنين.