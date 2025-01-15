اردوغان: تركيا قادرة على سحق كل الإرهابيين في سوريا

حث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم، جميع الدول على "رفع أياديها" عن سوريا، قائلا إن أنقرة قادرة على سحق كل التنظيمات الإرهابية هناك، بما في ذلك المقاتلون الأكراد وتنظيم الدولة الإسلامية.



وأشار اردوغان في كلمة بالبرلمان، الى أن مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية يمثلون أكبر مشكلة في سوريا الآن بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، مشددا على أن الجماعة لن تتمكن من الإفلات من نهايتها المحتومة ما لم تلق سلاحها.

وأعلن الرئيس التركي أنه إذا تجاهل حزب العمال الكردستاني المحظور دعوة محتملة من زعيمه المسجون عبد الله أوجلان بإلقاء السلاح، فإن تركيا سوف تحقق هدف القضاء على الإرهاب بوسائل أخرى.



وقال: "إذا صم الحزب الآذان عن هذه الدعوة ولم تبد الجماعات المتحالفة معه الاستجابة المتوقعة، فسوف نحقق هدفنا لتخليص تركيا من الإرهاب بوسائل أخرى".