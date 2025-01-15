ثلاثة قتلى في تحطم طائرة تدريب للشرطة في إيران

قتل ثلاثة أشخاص الأربعاء لدى تحطم طائرة تدريب تابعة للشرطة في شمال إيران، على ما أوردت وكالة إرنا الرسمية نقلا عن بيان للشرطة.



وذكرت الوكالة أن طائرة التدريب الخفيفة تحطمت قرب مدينة رشت نتيجة "عطل فني".



وأوضحت إرنا أن "الطيار ومساعده ومهندس الطيران" قضوا في الحادث، بدون كشف مزيد من التفاصيل.