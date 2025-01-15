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وكالة الطاقة: العقوبات الأميركية الجديدة قد تعطل إمدادات النفط الروسية بشدة
أخبار دولية
2025-01-15 | 06:43
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وكالة الطاقة: العقوبات الأميركية الجديدة قد تعطل إمدادات النفط الروسية بشدة
أعلنت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط أن أحدث جولة من العقوبات الأميركية على النفط الروسي، والتي أعلنت عنها الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي، قد تعطل بشكل كبير سلاسل إمدادات النفط الروسية.
وقالت الوكالة إن العقوبات الأميركية الجديدة على إيران وروسيا تشمل كيانات تعاملت مع أكثر من ثلث صادرات النفط الخام الروسية والإيرانية في عام 2024.
وأضافت الوكالة: "نبقي على توقعاتنا لإمدادات كلا البلدين حتى يصبح التأثير الكامل للعقوبات أكثر وضوحا، لكن الإجراءات الجديدة قد تؤدي إلى خلل في توازنات النفط الخام والوقود".
وتابعت: "التأثير الكامل على سوق النفط وعلى إمكانية الحصول على الإمدادات الروسية غير مؤكد رغم أنه شامل".
وتستهدف حزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن أكثر من 160 ناقلة نفط، تقول وكالة الطاقة الدولية إنها شحنت نحو 22 بالمئة من صادرات النفط الروسية المنقولة بحرا في عام 2024. وذكرت الوكالة أن العقوبات السابقة على السفن كانت "فعالة للغاية، إذ قلصت نشاط الناقلات المستهدفة بنسبة 90 بالمئة".
وقالت الوكالة إن أسعار النفط الخام تجاوزت 80 دولارا للبرميل في أوائل كانون الثاني بسبب تشديد العقوبات وموجة الطقس البارد في نصف الكرة الشمالي.
وأضافت الوكالة في التقرير أن إيرادات روسيا من تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية بلغت 192 مليار دولار في عام 2024.
أخبار دولية
الطاقة:
العقوبات
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إمدادات
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