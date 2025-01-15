الكرملين: لا نستبعد أي رد على العقوبات النفطية الأميركية

ذكر الكرملين أن تركيز روسيا على العقوبات الأميركية الجديدة التي تستهدف قطاع النفط يهدف إلى الحد من تداعياتها.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو لا تستبعد أي احتمال من جانبها فيما يتعلق بالرد على تلك العقوبات.



وأضاف: "نحلل الموقف بعناية. الهدف هو اتخاذ إجراءات من شأنها تقليل عواقب تلك الإجراءات غير القانونية وخدمة مصالح بلدنا، أولا وقبل كل شيء، وشركاتنا".



وردا على سؤال حول رد روسي محتمل على العقوبات الأميركية، قال بيسكوف: "لا يمكن استبعاد أي شيء. سنفعل الأفضل لمصلحة بلدنا".