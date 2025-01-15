مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعتبر أن "العدالة الانتقالية" أمر "بالغ الأهمية" لمستقبل سوريا

اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن تحقيق "العدالة الانتقالية" في سوريا هو أمر "بالغ الأهمية" بعد سقوط حكم بشار الأسد وتسلّم إدارة جديدة السلطة في البلاد.



وقال تورك خلال مؤتمر صحافي من دمشق التي يزورها للمرة الأولى مفوّض حقوق إنسان الأمم المتحدة إن "العدالة الانتقالية أمر بالغ الأهمية مع تقدّم سوريا نحو المستقبل"، مضيفا أن "الانتقام والثأر ليسا أبدا الحل".



