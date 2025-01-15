روسيا تعلن عن مبادلة 25 أسيرًا أوكرانيًا بعدد مماثل من الأسرى الروس بوساطة إماراتية

أعلن الجيش الروسي مبادلة عدد من الجنود الأسرى مع كييف عبر اتفاق تم بوساطة إماراتية.وقالت وزارة الدفاع الروسية على "تلغرام" إنه "نتيجة عملية التفاوض، أعيد 25 جنديًا روسيًا من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف. في المقابل تم تسليم 25 جنديًا أوكرانيًا".