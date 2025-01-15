طهران تندد بمواصلة التصعيد الإسرائيلي بحق الفلسطينيين بالتزامن مع مفاوضات الهدنة

دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الأربعاء "تصاعد وتيرة الجرائم" الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني "فيما تجري مفاوضات" لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من عام بين إسرائيل وحركة حماس.



وفي وقت يواصل المفاوضون في الدوحة الأربعاء محادثاتهم التي باتت في "مراحلها النهائية" من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، قال بقائي في بيان نقلته وسائل إعلام إيرانية: "نندد بشدة بمواصلة جرائم الكيان الصهيوني وتصاعد وتيرتها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية خلال الساعات الـ24 الأخيرة فيما تجري مفاوضات لوضع حد للإبادة الجماعية".



وأشار إلى أنه "بينما فشل كيان الاحتلال خلال الـ16 شهرًا الماضية في تحقيق أهدافه المعلنة في تدمير مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الظلم والاحتلال، يحاول حاليًا إظهار الوجه المنتصر بقتل المزيد من النساء والأطفال".



وندد بـ"ممارسة القمع والاعتقالات والاغتيالات والغارات الجوية" في الضفة الغربية المحتلة.