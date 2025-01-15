رئيس وزراء بولندا: روسيا خططت لأعمال "ترهيب جوي" ضد شركات طيران حول العالم

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أن روسيا خططت لأعمال "ترهيب جوي" ضد شركات طيران حول العالم.



وقال توسك للصحفيين: "كل ما يسعني قوله، ولن أخوض في التفاصيل لكن يمكنني أن أؤكد صحة هذه المخاوف، هو أن روسيا خططت لأعمال ترهيب جوي، ليس ضد بولندا فحسب بل ضد شركات طيران حول العالم".