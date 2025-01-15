المرصد السوري: 3 قتلى بهجوم طائرة مسيرة إسرائيلية على رتل عسكري في بلدة في ريف القنيطرة

قتل ثلاثة أشخاص بينهم مدني الأربعاء في سوريا، بضربة إسرائيلية استهدفت لأول مرة قوات من السلطة الجديدة في محافظة القنيطرة في جنوب البلاد، على ما أفاد مصدر طبي في المنطقة والمرصد السوري لحقوق الإنسان.



وأفاد المرصد عن شنّ "طائرة مسيرة إسرائيلية، هجوما استهدف رتلا عسكريا لإدارة العمليات العسكرية في بلدة غدير البستان بريف القنيطرة الجنوبي" ما أدّى إلى مقتل "عنصرين من إدارة العمليات العسكرية" ومدني. وقال مصدر طبي لفرانس برس إن بين القتلى الثلاثة "مختار البلدة".