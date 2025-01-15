موقع وزارة الخزانة: أميركا تصدر عقوبات جديدة متعلقة بروسيا

أصدرت الولايات المتحدة عقوبات جديدة متعلقة بروسيا اليوم الأربعاء تستهدف عدة أفراد وكيانا مقره الصين وبنكا في قرغيزستان، بحسب شعار نُشر على موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت.