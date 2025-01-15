وزير الخارجية السوري في أنقرة...

في ظل الحراك الدبلوماسي المتسارع، وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي.وتأتي هذه الزيارة كأول زيارة رسمية لوفد سوري رفيع المستوى إلى تركيا بعد استلام الإدارة الجديدة في سوريا، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث ملفات التعاون الإقليمي.وقال مراسل تلفزيون سوريا إن اجتماعًا انطلق في المقر الرئاسي بأنقرة، بين الجانبين السوري والتركي بوجود وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات أنس خطاب، في حين حضر من الجانب التركي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان.وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قال أمس في تغريدة على منصة "إكس": "‏سنمثل سوريا الجديدة غدًا في أول زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية التي لم تتخل عن الشعب السوري منذ 14 عامًا".ومن المتوقع أن تكون العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وسوريا وقضايا التعاون الإقليمي على جدول أعمال الزيارة، بحسب ما نقلته قناة "TRT Haber" في وقت سابق.