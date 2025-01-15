أميركا تضيف 16 كيانا إلى قائمتها السوداء التجارية بينها 14 في الصين

أضافت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 16 كيانا إلى القائمة السوداء التجارية اليوم الأربعاء من بينها شركة صينية دمجت شريحة إلكترونية لها على نحو غير قانوني في معالج ذكاء اصطناعي لشركة هواوي.



وبحسب إشعار حكومي اتحادي تم إدراج 14 شركة مقرها الصين وشركتين مقرهما سنغافورة على القائمة السوداء التابعة لوزارة التجارة الأمريكية.

