مسؤول فلسطيني: حماس قدمت موافقة شفهية على اتفاق غزة

أعلن مسؤول فلسطيني لـ "رويترز"، اليوم الأربعاء، أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قدمت موافقة شفهية على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والذي يجري التفاوض بشأنه في قطر.



وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن حماس في انتظار مزيد من المعلومات لإعطاء موافقتها النهائية المكتوبة.