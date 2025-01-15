الحوثيون يعلنون استهداف حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر

أعلن الحوثيون في اليمن استهداف حاملة طائرات أميركية بعدد من الصواريخ والمسيرات في البحر الأحمر، حيث يشنّ المتمردون المدعومون من إيران هجمات على سفن تجارية أيضا منذ أكثر من عام.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان إن المتمردين نفذوا "عملية عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأميركية يو أس أس هاري ترومان وعددا من القطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر".



وأضاف سريع أن الهجوم كان "بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، وذلك خلال محاولتهم تنفيذ عمليات لاستهداف اليمن".



وردا على سؤال من وكالة فرانس برس، أكد مسؤول دفاعي أميركي أن "جميع الأفراد بخير ولم تتضرر أي من السفن أو المعدات الأميركية"، من دون أن يؤكد وقوع الهجوم من عدمه.