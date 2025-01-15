وزير الخارجية الاسرائيلي: من المتوقع أن تصوت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق غزة الخميس

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أنه قطع زيارته إلى أوروبا الأربعاء ليتمكن من المشاركة في تصويت مجلس الوزراء الأمني والحكومة على اتفاق إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.



وقالت وزارة الخارجية في بيان "بعد التقدم المحرز في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن، قطع الوزير ساعر زيارته الدبلوماسية، التي كان من المقرر أن تستمر غدا في المجر. وسيعود إلى إسرائيل الليلة للمشاركة في المناقشات والتصويت المتوقع في مجلس الوزراء الأمني والحكومة".