باريس: لا مصلحة لدى فرنسا والجزائر في تكريس "توتر دائم" بينهما

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن "فرنسا والجزائر ليس لديهما أي مصلحة في تكريس توتر دائم" بينهما، على الرغم من تراكم الأزمات في الأسابيع الأخيرة.وردا على سؤال بهذا الصدد في الجمعية الوطنية، أكد بارو أنه "مستعد للذهاب إلى الجزائر لبحث كافة القضايا وليس فقط تلك التي وردت في الأخبار خلال الأسابيع الأخيرة".وأكد الوزير أن "فرنسا والجزائر ليس لديهما أي مصلحة في تكريس توتر دائم" بينهما.