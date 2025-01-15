نيابة ألمانيا تتهم سوريا من تنظيم الدولة الإسلامية بارتكاب جرائم حرب

وجهت النيابة العامة الألمانية الأربعاء الاتهام إلى سوري بارتكاب جرائم حرب بصفته مقاتلا في تنظيم الدولة الإسلامية.



في أعقاب إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد، تعهّدت السلطات الألمانية مواصة تقديم المشتبه بهم إلى العدالة في جرائم ارتكبت إبان الحرب في سوريا.



وقال ممثلو الادعاء إن المشتبه به الذي أشير إليه باسم أسامة أ.، متهم بالانتماء إلى منظمة إرهابية في الخارج والتواطؤ في إبادة جماعية، فضلا عن جرائم حرب أخرى.



وقالوا إنه انضم إلى التنظيم الجهادي في أواسط العام 2014 وتولى منصبا رفيعا في قوات أمن محلية تابعة للتنظيم لمتطرف في منطقة دير الزور السورية المتاخمة للعراق.



ولفتوا إلى أنه "أدى دورا محوريا" في مصادرة تنظيم الدولة الإسلامية عدة مبان استُخدم اثنان منها في ذاك الوقت للاستغلال الجنسي لأسيرات من الأقلية اليزيدية.