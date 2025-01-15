فلسطينيو غزة يحتفلون باتفاق وقف النار وصفقة تبادل الرهائن والمعتقلين

احتفل آلاف الفلسطينين في قطاع غزة الأربعاء بإعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمعتقلين بين اسرائيل وحماس والذي يفترض أن يضع حدا للحرب الاسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 15 شهرا.



وقال مراسلو وكالة فرانس برس ان الاف المواطنين خرجوا في عدة مناطق في القطاع وهم يرددون "الله اكبر، هدنة، هدنة" ، بينما اطلقت السيارات أبواقها.