استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي في مخيم جنين

استشهد خمسة فلسطينيين نتيجة قصف إسرائيلي جديد في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "وصول خمسة شهداء إلى مستشفى جنين الحكومي جراء قصف الاحتلال على مخيم جنين"، في الوقت الذي أعلن فيه عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب المدمرة الدائرة منذ 15 شهرا في غزة، وقبل أن تقول إسرائيل إن بعض المسائل ما زالت عالقة ويجب تسويتها.



وكانت الرئاسة الفلسطينية، وفي بيان لها "عبرت عن إدانتها ورفضها الشديدين، للجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم جنين مساء أمس( الثلاثاء)، والتي أدت إلى استشهاد 6 مواطنين".



وقالت الرئاسة الفلسطينية: "هذه خطوة مرفوضة تماماً"، معتبرة القصف الاسرائيلي للمخيم يهدف "إلى إشعال الوضع الداخلي الفلسطيني، خاصة أن قوات الأمن تلاحق الخارجين على القانون".