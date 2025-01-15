قناة القاهرة الإخبارية: التنسيق جار لفتح معبر رفح لإدخال المساعدات

يجري التنسيق من أجل "فتح معبر رفح الفلسطيني للسماح بدخول المساعدات الدولية"، على ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر أمني مصري الأربعاء.



وقال المصدر لقناة القاهرة الاخبارية المقربة من المخابرات المصرية إن مصر "تستعد لإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى قطاع غزة".



جاء ذلك بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بعد أكثر من 15 شهرا من الحرب، مع أن إسرائيل قالت إنه ما زالت هناك مسائل عالقة قبل التوقيع النهائي عليه.