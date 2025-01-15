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14
o
الجنوب
17
o
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o
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o
كسروان
19
o
متن
19
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بايدن: لبنان أخيرًا أصبح له رئيس جديد غير تابع لحزب الله
أخبار دولية
2025-01-15 | 14:11
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بايدن: لبنان أخيرًا أصبح له رئيس جديد غير تابع لحزب الله
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