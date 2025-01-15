السيسي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.



وأكد السيسي في منشور على موقع (إكس) على ضرورة سرعة تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة.