فون دير لايين تحض إسرائيل وحماس على "التنفيذ الكامل" لإتفاق وقف إطلاق النار

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء بالإعلان عن التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق النار والإفراج عن رهائن، وقد حضت الطرفين على "التنفيذ الكامل" للصفقة.



وجاء في منشور لها على منصة إكس أن "كلا الطرفين يحب أن ينفذا بالكامل هذا الاتفاق، بصفته منطلقًا نحو الاستقرار الدائم في المنطقة والحل الدبلوماسي للنزاع".

