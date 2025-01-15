أمين عام الأمم المتحدة: الأولوية يجب أن تكون الآن لتخفيف المعاناة في غزة

رحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الأربعاء باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مشددا على أن "الأولوية الآن يجب أن تكون لتخفيف المعاناة الهائلة الناجمة عن هذا الصراع".



وأضاف للصحفيين "تقف الأمم المتحدة مستعدة لدعم تنفيذ هذا الاتفاق وتكثيف توصيل المساعدات الإنسانية المستدامة إلى الأعداد التي لا تحصى من الفلسطينيين الذين تستمر معاناتهم"