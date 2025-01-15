القيادي في حماس خليل الحية: إسرائيل فشلت في تحقيق هدفها في غزة

قال خليل الحية القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الأربعاء إن "إسرائيل فشلت في تحقيق أي من أهدافها السرية أو المعلنة"، وذلك بعد فترة وجيزة من إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.



كما تعهد الحية في خطابه الذي بثه التلفزيون بأننا "لن ننسى ولن نغفر".