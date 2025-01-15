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الأردن يرحب باتفاق غزة ويدعو إلى تحرك دولي "فوري" لإدخال المساعدات

أخبار دولية
2025-01-15 | 15:25
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الأردن يرحب باتفاق غزة ويدعو إلى تحرك دولي &quot;فوري&quot; لإدخال المساعدات
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الأردن يرحب باتفاق غزة ويدعو إلى تحرك دولي "فوري" لإدخال المساعدات

رحب الأردن الأربعاء باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، مشددا على "ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري لإدخال المساعدات الإنسانية".

وشددت وزارة الخارجية الأردنية في بيان "على ضرورة الالتزام الكامل" بالاتفاق.

ونقل البيان عن الوزير أيمن الصفدي قوله "نؤكد على ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري لإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لمواجهة الكارثة الإنسانية التي سببها العدوان الإسرائيلي على غزة، وعلى ضرورة إطلاق جهد حقيقي لإعادة إعمار غزة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق".

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