أميركا: نريد دخول أكثر من 500 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء أن الولايات المتحدة تريد أن يصل عدد شاحنات المساعدات إلى غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار إلى أكثر من 500 شاحنة يوميا.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في إفادة صحفية اعتيادية بعد الإعلان عن الاتفاق في وقت سابق من اليوم "نتطلع إلى ضخ كميات هائلة من الشاحنات... لن يحدث ذلك بين عشية وضحاها، لكننا نريد أن نصل إلى أكثر من 500 شاحنة يوميا".