الدول الوسيطة تعلن التوصل الى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة

أعلنت القاهرة والدوحة وواشنطن الأربعاء التوصل الى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة بعد أكثر من 15 شهرا من حرب مدمّرة خلّفت عشرات آلاف القتلى ودمارا واسعا وكارثة إنسانية.



ويشمل الاتفاق الإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأدّى الى اندلاع الحرب، مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.



وقال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ الأحد.



وسارعت حركة حماس الى التأكيد أن الاتفاق "إنجاز" للمقاومة و"ثمرة صمودها الأسطوري". أما إسرائيل فقالت في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن "بنودا عدّة" من الاتفاق لا تزال عالقة، معربة عن الأمل في "أن تتمّ تسوية التفاصيل هذه الليلة".



لكن الرئيس الإسرائيلي اعتبر أن اتفاق الهدنة هو "الخيار الصحيح" لإعادة الرهائن.



وقال رئيس وزراء قطر في مؤتمر صحافي "يسرّ دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية الإعلان عن نجاح جهود الوساطة المشتركة لوصول طرفي النزاع في قطاع غزة إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى والرهائن والعودة إلى الهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بين الجانبين" في قطاع غزة.



وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان عن "سعادته الغامرة" لكون الاتفاق سيتيح الإفراج عن رهائن لدى حركة حماس، بينهم أميركيون، و"سيوقف القتال في غزة وسيزيد المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها بشدة المدنيون الفلسطينيون".



وأكد أن المرحلة الأولى منه تتضمن "الوقف الكامل والتام" لإطلاق النار.



ورحّب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالاتفاق، وقال إن الاتفاق هو ثمرة "جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أميركية".



وقبل وقت قصير من إعلان الاتفاق، أشاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب به، وكتب على صفحته على موقع "تروث سوشال" Truth Social للتواصل الاجتماعي، "لدينا اتفاق بشأن الرهائن في الشرق الأوسط. سيتم إطلاق سراحهم قريبا. شكرا لكم!".



وقبل أيام قليلة من عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني، تكثفت المباحثات غير المباشرة في الدوحة من أجل التوصل إلى هدنة.



- ثلاث مراحل -



واعتبرت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في بيان أن "اتفاق وقف إطلاق النار هو ثمرة الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني العظيم ومقاومتنا الباسلة في قطاع غزة، على مدار أكثر من 15 شهرا".



وأضافت أنه "إنجاز لشعبنا ومقاومتنا وأمتنا وأحرار العالم، وهو محطة فاصلة من محطات الصراع مع العدو، على طريق تحقيق أهداف شعبنا في التحرير والعودة".



وقال القيادي في حركة حماس خليل الحية ردّا على سؤال لوكالة فرانس برس "لن ننسى ولن نغفر" معاناة غزة.



وقال الحية، وهو رئيس وفد المفاوضين عن حركته، "نقول باسم الأيتام والأطفال والأرامل وأصحاب البيوت المهدمة وأهالي الشهداء والجرحى والمكلومين، باسم كل الضحايا، باسم كل قطرة دم سالت، وباسم كل دمعة ألم وقهر، نقول باسمهم: لن ننسى ولن نغفر، نعم، لن ننسى ولن نغفر، وليس منا ولا فينا من يفرط بحق كل هذه الآلام والتضحيات".



وكانت قطر أكدت الثلاثاء أن المفاوضات باتت "في مراحلها النهائية" وأن العقبات الأخيرة التي تعترض التوصل إلى اتفاق "تمت تسويتها".



وبين النقاط الشائكة في الجولات المتعاقبة من المحادثات، كانت الخلافات حول ديمومة أي وقف لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من كل القطاع وحجم المساعدات الإنسانية للأراضي الفلسطينية.



وأوردت قناة "القاهرة الإخبارية" القريبة من السلطات المصرية اليوم أن "الاتفاق الإطاري" الذي تم التوصل اليه "مكوّن من ثلاث مراحل مترابطة.. يتم تنفيذ المرحلة الأولى منها خلال 42 يوما".



وأوضحت أن المرحلة الأولى "تتضمّن التوقّف المؤقت عن العمليات العسكرية من جانب الطرفين"، مع انسحاب إسرائيلي "شرقا وبعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان لتتمركز على الحدود في جميع مناطق قطاع غزة". كما يشمل "توقفا مؤقتا للطيران الحربي الإسرائيلي والاستطلاعي بغزة يوميا لمدة عشر ساعات".



وخطف خلال هجوم حماس 251 شخصا ما زال 94 منهم محتجزين في قطاع غزة، فيما أعلن الجيش مقتل أو وفاة 34 منهم.



وأوضح رئيس الوزراء القطري إن حماس ستطلق "في المرحلة الأولى سراح 33 محتجزا إسرائيليا بما يشمل النساء المدنيات والمجندات والأطفال وكبار السن والمرضى والجرحى المدنيين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال".



وأشار الى أن "فريقا مشتركا" من الولايات المتحدة وقطر ومصر "سيراقب تنفيذ الاتفاق".



وشدّد السيسي على "أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي الراهن، دون أي عراقيل".



وبالمثل رحب الأردن بالاتفاق وشدد على الحاجة إلى تحرك دولي "فوري" لإدخال المساعدات.



وشدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على "ضرورة" أن يزيل وقف إطلاق النار العقبات أمام تسليم المساعدات الى "كل أنحاء غزة".



ورحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالإعلان. وجاء في منشور لها على منصة "إكس" أن "كلا الطرفين يحب أن ينفّذا بالكامل هذا الاتفاق، بصفته منطلقا نحو الاستقرار الدائم في المنطقة والحل الدبلوماسي للنزاع".



كما رحّبت كل من تركيا وهولندا وبلجيكا واسكتلندا وإسبانيا وغيرها من الدول بالاتفاق.



- احتفالات -



وتسبّب هجوم حماس بمقتل 1210 أشخاص، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.



وقُتل أكثر من 46707 فلسطينيين، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.



ومنذ اندلاع الحرب لم يتم التوصل سوى إلى هدنة واحدة استمرت أسبوعا في نهاية تشرين الثاني 2023، واصطدمت المفاوضات غير المباشرة التي تجري منذ ذلك الحين بتصلب الطرفين.



لكن الضغوط الدولية اشتدت للتوصل إلى اتفاق مع اقتراب عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وهو توعد بتحويل المنطقة إلى "جحيم" في حال عدم الافراج عن الرهائن بحلول تنصيبه.



وفور الإعلان عن الاتفاق، بدأ آلاف الفلسطينيين في أنحاء مختلفة من قطاع غزة يحتفلون.



وقال مراسلو وكالة فرانس برس إنهم كانوا يرددون "الله اكبر، هدنة، هدنة"، بينما اطلقت السيارات أبواقها فرحا.



وحمل البعض أعلاما فلسطينية، وكانوا يعانقون بعضهم ويلتقطون صورا تذكارية، بينما أطلق آخرون أعيرة نارية في الهواء.



وقالت رندة سميح (45 عاما) وهي نازحة من مدينة غزة الى مخيم النصيرات في وسط القطاع "لا أصدق أن هذا الكابوس الذي نعيشه منذ أكثر من عام سينتهي. لقد فقدنا كثيرين، فقدنا كل شئ، نحن بحاجة للكثير من الراحة".