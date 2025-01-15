ماكرون: لا بد من احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء أنه لا بد من احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، داعيا إلى إيجاد حل سياسي.



وأ ضاف في منشور على حسابه الرسمي على موقع (إكس) "بعد معاناة غير مبررة على مدى 15 شهرا، هناك ارتياح كبير لشعب غزة وأمل للرهائن وعائلاتهم".



ومضى يقول "يجب إطلاق سراح الرهائن. وإنقاذ سكان غزة. ويجب إيجاد حل سياسي".