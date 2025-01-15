حركة الجهاد تؤكد أنها ستظل يقظة لضمان تنفيذ اتفاق الهدنة في غزة

أكدت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في بيان مساء اليوم الأربعاء أنها ستظل على أهبة الاستعداد لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وتحتجز الحركة عددا من الرهائن الإسرائيليين.