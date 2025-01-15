روسيا: هجماتنا على البنية التحتية رد على هجمات أوكرانية بأسلحة غربية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء إن الهجمات العسكرية الروسية على البنية التحتية للطاقة في غرب أوكرانيا جاءت ردا على الهجمات الأوكرانية باستخدام أسلحة غربية.



وذكرت وزارة الدفاع في بيان أنها شنت هجوما ناجحا على منشأة كبيرة لتخزين الغاز في مدينة ستري غرب أوكرانيا.



وأضافت أن الجيش الروسي تحرك ردا على استخدام أوكرانيا لصواريخ أتاكمز الأمريكية وصواريخ ستورم شادو البريطانية الصنع.



كما أشارت إلى محاولة أوكرانية لشن هجوم في منطقة كراسنودار الروسية بهدف قطع إمدادات الغاز عبر شبكة خط أنابيب ترك ستريم.