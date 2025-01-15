نتنياهو يشكر ترامب لمساعدته في اتفاق غزة

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أن رئيس الوزراء وجه الشكر للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في مكالمة هاتفية اليوم الأربعاء، على ضمان التوصل لاتفاق لإعادة الرهائن ووضع "نهاية لمعاناة العشرات من الرهائن وعائلاتهم".



وأضاف البيان أن نتنياهو اتفق على مقابلة ترامب قريبا في واشنطن، مضيفا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي شكر أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن على مساعدته في صفقة الرهائن في مكالمة هاتفية.