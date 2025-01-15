الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
14
o
الجنوب
17
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
14
o
الجنوب
17
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نتنياهو يشكر ترامب لمساعدته في اتفاق غزة
أخبار دولية
2025-01-15 | 17:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نتنياهو يشكر ترامب لمساعدته في اتفاق غزة
ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أن رئيس الوزراء وجه الشكر للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في مكالمة هاتفية اليوم الأربعاء، على ضمان التوصل لاتفاق لإعادة الرهائن ووضع "نهاية لمعاناة العشرات من الرهائن وعائلاتهم".
وأضاف البيان أن نتنياهو اتفق على مقابلة ترامب قريبا في واشنطن، مضيفا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي شكر أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن على مساعدته في صفقة الرهائن في مكالمة هاتفية.
آخر الأخبار
أخبار دولية
ترامب
لمساعدته
اتفاق
التالي
ثلاثة قتلى في تحطم طائرة تدريب للشرطة في إيران
اردوغان: تركيا قادرة على سحق كل الإرهابيين في سوريا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:38
نتنياهو يشكر ترامب لمساعدته في اتفاق غزة ويتفق معه على اللقاء قريبا في واشنطن
آخر الأخبار
16:38
نتنياهو يشكر ترامب لمساعدته في اتفاق غزة ويتفق معه على اللقاء قريبا في واشنطن
0
أخبار دولية
00:07
نتانياهو يشكر ترامب وبايدن على جهودهما في إبرام اتفاق للإفراج عن الرهائن في غزة
أخبار دولية
00:07
نتانياهو يشكر ترامب وبايدن على جهودهما في إبرام اتفاق للإفراج عن الرهائن في غزة
0
آخر الأخبار
2024-12-15
نتنياهو: بحثت مع ترامب أمس السبت الوضع في سوريا ومحاولة التوصل لاتفاق لتحرير الرهائن في غزة
آخر الأخبار
2024-12-15
نتنياهو: بحثت مع ترامب أمس السبت الوضع في سوريا ومحاولة التوصل لاتفاق لتحرير الرهائن في غزة
0
آخر الأخبار
03:39
نتنياهو: حماس تتراجع عن بعض اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة
آخر الأخبار
03:39
نتنياهو: حماس تتراجع عن بعض اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:15
الحرس الثوري الإيراني يرحب بالاتفاق في غزة ويصفه بـ"انتصار" للفلسطينيين
أخبار دولية
02:15
الحرس الثوري الإيراني يرحب بالاتفاق في غزة ويصفه بـ"انتصار" للفلسطينيين
0
أخبار دولية
00:10
ماكرون يشدّد على وجوب تنفيذ اتفاق غزة وضرورة أن يليه "حلّ سياسي"
أخبار دولية
00:10
ماكرون يشدّد على وجوب تنفيذ اتفاق غزة وضرورة أن يليه "حلّ سياسي"
0
أخبار دولية
00:08
العراق يرحّب باتفاق وقف النار في غزة ويطالب بإتاحة وصول المساعدات "فورا" للقطاع
أخبار دولية
00:08
العراق يرحّب باتفاق وقف النار في غزة ويطالب بإتاحة وصول المساعدات "فورا" للقطاع
0
أخبار دولية
00:07
نتانياهو يشكر ترامب وبايدن على جهودهما في إبرام اتفاق للإفراج عن الرهائن في غزة
أخبار دولية
00:07
نتانياهو يشكر ترامب وبايدن على جهودهما في إبرام اتفاق للإفراج عن الرهائن في غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:32
مصادر نيابية لـ "الأنباء الالكترونية": غياب ثنائي أمل وحزب الله عن الاستشارات لا يعني المقاطعة
صحف اليوم
00:32
مصادر نيابية لـ "الأنباء الالكترونية": غياب ثنائي أمل وحزب الله عن الاستشارات لا يعني المقاطعة
0
أمن وقضاء
03:02
البيطار يعد لائحة باسماء اشخاص سيتم استجوابهم في قضية تفجير المرفأ
أمن وقضاء
03:02
البيطار يعد لائحة باسماء اشخاص سيتم استجوابهم في قضية تفجير المرفأ
0
أخبار لبنان
2024-10-10
مسعد: القرار 1701 ليس علاجًا جذريًا... وعلى الحكومة السعي ليلًا ونهارًا لوقف إطلاق النار
أخبار لبنان
2024-10-10
مسعد: القرار 1701 ليس علاجًا جذريًا... وعلى الحكومة السعي ليلًا ونهارًا لوقف إطلاق النار
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-17
العدوان الاسرائيلي مستمر على منطقة النبطية
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-17
العدوان الاسرائيلي مستمر على منطقة النبطية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:45
إليكم آخر الأجواء والمواقفُ الإسرائيلية من بنودِ وقف اطلاق النار وأبرزُها
تقارير نشرة الاخبار
16:45
إليكم آخر الأجواء والمواقفُ الإسرائيلية من بنودِ وقف اطلاق النار وأبرزُها
0
أخبار دولية
15:33
الدول الوسيطة تعلن التوصل الى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة
أخبار دولية
15:33
الدول الوسيطة تعلن التوصل الى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة
0
أخبار دولية
14:45
بايدن يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
14:45
بايدن يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
إليكم تفاصيل حفل تنصيب ترامب المرتقب
تقارير نشرة الاخبار
14:23
إليكم تفاصيل حفل تنصيب ترامب المرتقب
0
أخبار دولية
14:01
حماس: إتفاق وقف إطلاق النار ثمرة الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني ومقاومتنا في قطاع غزة
أخبار دولية
14:01
حماس: إتفاق وقف إطلاق النار ثمرة الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني ومقاومتنا في قطاع غزة
0
رياضة
13:49
خروج مشرّف لبطل التنس اللبناني هادي حبيب من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة
رياضة
13:49
خروج مشرّف لبطل التنس اللبناني هادي حبيب من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ثورة الذكاء الاصطناعي وبداية الاعتماد الزائد: ChatGPT o1
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ثورة الذكاء الاصطناعي وبداية الاعتماد الزائد: ChatGPT o1
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
العقوبات الأميركية ترفع أسعار النفط وتوقف صادرات روسيا
تقارير نشرة الاخبار
13:42
العقوبات الأميركية ترفع أسعار النفط وتوقف صادرات روسيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بين الإنفتاح الدولي ومساعي تشكيل الحكومة: العهد في أول إختباراته
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بين الإنفتاح الدولي ومساعي تشكيل الحكومة: العهد في أول إختباراته
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
07:01
تفاصيل جريمة القتل التي حصلت في ضبية... وتوقيف القاتل خلال ساعات من ارتكابها
أمن وقضاء
07:01
تفاصيل جريمة القتل التي حصلت في ضبية... وتوقيف القاتل خلال ساعات من ارتكابها
2
خبر عاجل
07:32
الرئيس بري رداً على سؤال للـLBCI حول ما اذا كانت مقاطعة جلسة الإستشارات هي رسائل للخارج: لبنان بدو يمشي
خبر عاجل
07:32
الرئيس بري رداً على سؤال للـLBCI حول ما اذا كانت مقاطعة جلسة الإستشارات هي رسائل للخارج: لبنان بدو يمشي
3
خبر عاجل
03:53
معلومات للـLBCI: أصبح شبه محسوم عدم مشاركة كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير في الإستشارات النيابية غير الملزمة وسيستعاض عنها بلقاء أول يجمع الرئيس بري بالرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام يوم الجمعة وربما لقاءات جانبية مع نواب الكتلتين
خبر عاجل
03:53
معلومات للـLBCI: أصبح شبه محسوم عدم مشاركة كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير في الإستشارات النيابية غير الملزمة وسيستعاض عنها بلقاء أول يجمع الرئيس بري بالرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام يوم الجمعة وربما لقاءات جانبية مع نواب الكتلتين
4
خبر عاجل
07:54
بري للـLBCI: سأستقبل الرئيس نواف سلام الجمعة... وردًا على سؤال حول ما إذا سيكون هناك لقاء يجمع الرئيس سلام بكتلتي أمل وحزب الله: "هيدي فيها إنّ"
خبر عاجل
07:54
بري للـLBCI: سأستقبل الرئيس نواف سلام الجمعة... وردًا على سؤال حول ما إذا سيكون هناك لقاء يجمع الرئيس سلام بكتلتي أمل وحزب الله: "هيدي فيها إنّ"
5
خبر عاجل
13:39
الوكالة الوطنية للإعلام: توغل قوة مؤللة إسرائيلية للمرة الأولى إلى محيط البركة في وسط بنت جبيل وقطع الطريق بين عيترون وعيناتا بالسواتر الترابية
خبر عاجل
13:39
الوكالة الوطنية للإعلام: توغل قوة مؤللة إسرائيلية للمرة الأولى إلى محيط البركة في وسط بنت جبيل وقطع الطريق بين عيترون وعيناتا بالسواتر الترابية
6
أخبار لبنان
05:47
تفاصيل زيارة علي حسن خليل الخاطفة الى المجلس النيابي...
أخبار لبنان
05:47
تفاصيل زيارة علي حسن خليل الخاطفة الى المجلس النيابي...
7
أمن وقضاء
03:02
البيطار يعد لائحة باسماء اشخاص سيتم استجوابهم في قضية تفجير المرفأ
أمن وقضاء
03:02
البيطار يعد لائحة باسماء اشخاص سيتم استجوابهم في قضية تفجير المرفأ
8
خبر عاجل
08:14
معلومات للـLBCI: النائب أديب عبد المسيح إنضم إلى كتلة الكتائب وسيشارك معها في الإستشارات النيابية غير الملزمة بعد قليل
خبر عاجل
08:14
معلومات للـLBCI: النائب أديب عبد المسيح إنضم إلى كتلة الكتائب وسيشارك معها في الإستشارات النيابية غير الملزمة بعد قليل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More