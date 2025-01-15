أميركا: الالتزام بالتحقيق في بعض أفعال إسرائيل في غزة سيستمر في ولاية ترامب

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحفيين الأربعاء أن التزام الوزارة بمواصلة التحقيق في بعض الأفعال الإسرائيلية في حرب غزة سينتقل إلى الإدارة المقبلة للرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب حينما ينصب رئيسا في 20 يناير كانون الثاني.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عند سؤاله عن الأفعال الإسرائيلية التي تحقق فيها الحكومة الأمريكية "نواصل العمل للوصول إلى إجابات قاطعة فيما يتعلق بعدد من الوقائع التي نحقق فيها".



وأضاف "لكنني أستطيع أن أخبركم بأن الالتزام الذي يقع على عاتق وزارة الخارجية بالتحقيق في الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي من خلال استخدام الأسلحة الأمريكية ليس التزاما ينتهي في 20 من يناير. إنها التزامات تنتقل من هذه الإدارة إلى المقبلة".





