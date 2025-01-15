واشنطن بوست: ترامب يدرس تعليق تطبيق حظر تيك توك بين 60 و90 يوما

ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الأربعاء نقلا عن شخصين مطلعين أن الرئيس الأمركي المنتخب دونالد ترامب يدرس إصدار أمر تنفيذي من شأنه تعليق تطبيق قانون بيع تيك توك أو حظره لمدة تتراوح بين 60 و90 يوما.