نتانياهو: العمل لا يزال جاريا على "آخر تفاصيل اتفاق" وقف إطلاق النار في غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ليل الأربعاء-الخميس أنّ العمل لا يزال جاريا على معالجة "آخر تفاصيل" الاتفاق الذي توصّلت إليه الدولة العبرية وحركة حماس لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح رهائن محتجزين في القطاع.



وقال مكتب نتانياهو في بيان صدر منتصف ليل الأربعاء (22,00 ت غ) "لن يصدر بيان رسمي عن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بشأن هذا الاتفاق الذي أعلن الوسيط القطري توصّل الطرفين إليه إلا بعد الانتهاء من التفاصيل النهائية، والتي تتمّ معالجتها حاليا".