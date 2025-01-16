بايدن: "الأميركيون غارقون في سيل من الأخبار المضلّلة"

اعتبر رئيس الولايات المتحدة جو بايدن في خطاب وداعي ألقاه مساء الأربعاء في البيت الأبيض أنّ "الأميركيين غارقون في سيل من الأخبار المضلّلة"، محذّرا من خطورة أن يؤدي هذا الوضع إلى "إساءة استخدام السلطة".



وفي آخر خطاب له إلى الأمة قبل أيام من تسليمه السلطة إلى سلفه الجمهوري دونالد ترامب حذّر الرئيس الديموقراطي أيضا من خطورة "قوى كبيرة" تهدّد الإنجازات التي تحقّقت حتى الآن على صعيد مكافحة التغيّر المناخي.