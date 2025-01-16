بايدن يرحّب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويستعرض تفاصيل مراحله الثلاث

رحّب الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء باتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي توصّلت إليه إسرائيل وحركة حماس، مستعرضا تفاصيل مراحله الثلاث ومعتبرا إياه ثمرة لجهود الدبلوماسية الأميركية "المثابرة والدقيقة".



وأعرب بايدن في بيان عن "سعادته الغامرة" لكون الاتفاق الذي سيطبّق على ثلاث مراحل سيتيح الإفراج عن رهائن محتجزين لدى حركة حماس، بينهم أميركيون، و"سيوقف القتال في غزة وسيزيد المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها بشدة المدنيون الفلسطينيون" و"يلمّ شمل الرهائن مع عائلاتهم بعد أكثر من 15 شهرا قضوها في الأسر".



وفي كلمة ألقاها في البيت الأبيض، أكّد الرئيس الأميركي أنّ المرحلة الأولى من الاتفاق ومدّتها ستة أسابيع تتضمّن "وقفا كاملا وشاملا" لإطلاق النار.



وقال بايدن الذي بدا عليه الارتياح إنّ المفاوضات كانت من بين "الأصعب" في حياته المهنية التي تنتهي بعد بضعة أيام.



وأضاف وقد وقفت عن يمينه نائبته كامالا هاريس وعن يساره وزير خارجيته أنتوني بلينكن "أنا راض تماما لأنّنا وصلنا أخيرا إلى هذا اليوم".



وأوضح أنّ المرحلة الأولى من الاتفاق مدّتها ستة أسابيع وتشمل "وقفا كاملا وشاملا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من كل المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح عدد من الرهائن المحتجزين لدى حماس، بمن فيهم نساء ومسنّون والجرحى. أنا فخور بأن أقول إنّ الأميركيين سيكونون في عداد الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى أيضا".

