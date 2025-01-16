نتانياهو يشكر ترامب وبايدن على جهودهما في إبرام اتفاق للإفراج عن الرهائن في غزة

شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو دونالد ترامب وجو بايدن على جهودهما في التوصّل إلى اتفاق "للإفراج عن الرهائن"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتبه هو الأوّل منذ الإعلان الرسمي عن هدنة في غزة.



وجاء في البيان أن "رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أجرى مكالمة مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وشكره على مساعدته في الدفع من أجل تحرير الرهائن"، مع الإشارة إلى أن نتانياهو هاتف كذلك الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن "ليشكر له أيضا مساعدته في الاتفاق بشأن الرهائن".



وفي واشنطن، أعلن البيت الأبيض أنّ بايدن تحدث مع نتانياهو "لتهنئته على وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن مع حماس".

