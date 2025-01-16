العراق يرحّب باتفاق وقف النار في غزة ويطالب بإتاحة وصول المساعدات "فورا" للقطاع

رحّب العراق فجر الخميس بالاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بين إسرائيل وحماس لوقف إطلاق النار في غزة، مشدّدا على ضرورة "إتاحة المجال بشكل فوري" لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.



وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إنّها "ترحّب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة" وتشدّد على "ضرورة إتاحة المجال بشكل فوري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المتضررة، وتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الأساسية".