الحرس الثوري الإيراني يرحب بالاتفاق في غزة ويصفه بـ"انتصار" للفلسطينيين

رحب الحرس الثوري الإيراني الخميس باتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس باعتباره "انتصارا" للفلسطينيين و"هزيمة" لإسرائيل.



وقال الحرس الثوري في بيان "إن نهاية الحرب وفرض وقف إطلاق النار... انتصار واضح وانتصار عظيم لفلسطين وهزيمة أكبر للنظام الصهيوني الوحشي".

