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الجيش الأوكراني يعلن أسر 27 جنديا روسيا في منطقة كورسك

أخبار دولية
2025-01-16 | 05:27
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الجيش الأوكراني يعلن أسر 27 جنديا روسيا في منطقة كورسك
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الجيش الأوكراني يعلن أسر 27 جنديا روسيا في منطقة كورسك

أعلن الجيش الأوكراني في بيان الخميس أسر 27 عسكريا روسيا في منطقة كورسك الروسية التي تسيطر قواته على جزء منها منذ آب/أغسطس 2024.
     
وقالت قيادة قوات الهجوم المحمولة جوا في بيان على فيسبوك "تم أسر 27 عسكريا معاديا في الأيام الأخيرة خلال المعارك" في منطقة كورسك.
     
وأرفقت المنشور بفيديو يُظهر رجالا ببزات عسكرية متجمعين في ما يبدو قرية، يعرفون عن أنفسهم بالروسية أمام الكاميرا.
     
وأوضح البيان أن هؤلاء العسكريين "ضباط ورقباء وجنود" من وحدات مختلفة يتحدرون من مناطق متعددة من روسيا ومن شبه جزيرة القرم التي احتلتها روسيا وضمتها عام 2014.
     

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