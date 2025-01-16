قيادي في حماس يؤكد التمسك باتفاق الهدنة في غزة: لا أساس لمزاعم نتنياهو

أكد قيادي في حركة حماس تمسك حركته باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن مساء الأربعاء، نافيا "مزاعم" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تراجع الحركة عن بنود في الاتفاق.



وقال القيادي في حماس سامي أبو زهري لفرانس برس: "لا أساس لمزاعم نتنياهو عن تراجع الحركة" عن بنود في اتفاق وقف إطلاق النار، مطالبا الإدارة الأميركية بـ"الزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق".