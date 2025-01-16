دوي صفارة إنذار وسماع انفجارات في كييف خلال زيارة رئيس الوزراء البريطاني

دوت صفارة إنذار أعقبتها انفجارات قوية في كييف الخميس فيما كانت طائرة مسيرة تحلق فوق وسط المدينة خلال زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي حضر لتوقيع شراكة أمنية مع أوكرانيا، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.



وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تلغرام إن "الدفاع الجوي ينشط". وقبيل ذلك، أفاد سلاح الجو الاوكراني بأن "مسيرة عدوة" تقترب من العاصمة من جهة الشرق.