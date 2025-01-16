استشهاد 81 فلسطينيا في 24 ساعة في غزة وارتفاع حصيلة الحرب إلى 46788 شهيدًا

أحصت وزارة الصحة التابعة لحماس الخميس مقتل 81 قتيلا فلسطينيا في الساعات ال24 الأخيرة في غزة، وأعلنت أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 46788 شخصا منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل قبل أكثر من خمسة عشر شهرا.



وقالت الوزارة في بيان "وصل للمستشفيات 81 شهيدا و188 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية"، موضحة أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 46788 شهيدا و110453 إصابة" منذ السابع من تشرين الأول 2023.