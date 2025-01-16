رئيس وزراء قطر: المفاوضون يعملون مع إسرائيل وحماس على وضع خطوات تنفيذية للاتفاق

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن الدور الدبلوماسي لدولة قطر واجب إنساني، قبل أن يكون سياسيا.من جهته، أكد رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن المفاوضين يعملون مع إسرائيل وحماس على وضع خطوات تنفيذية للاتفاق لضمان استمرار وقف النار.