الفاتيكان: البابا فرنسيس يسقط ويصاب في ساعده الأيمن

أعلن الفاتيكان اليوم، أن البابا فرنسيس أصيب في ساعده الأيمن جراء سقوطه في مقر إقامته لكنه لم يصب بأي كسور.



وقال الفاتيكان في بيان: "هذا الصباح، بسبب سقوط في بيت القديسة مارتا، أصيب البابا فرنسيس بكدمة في ساعده الأيمن، من دون كسور. وتم تركيب جبيرة للذراع كإجراء احترازي".



وبلغ البابا فرنسيس 88 عاما في كانون الأول.