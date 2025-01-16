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رئيس وزراء قطر: على اسرائيل "الانسحاب فورا" من المنطقة العازلة في سوريا
أخبار دولية
2025-01-16 | 09:46
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رئيس وزراء قطر: على اسرائيل "الانسحاب فورا" من المنطقة العازلة في سوريا
وصف رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمّد بن عبد الرحمن آل ثاني من دمشق، توغل إسرائيل داخل الأراضي السورية عقب إطاحة نظام بشار الأسد، بأنه "تصرف أرعن"، داعيا اياها الى الانسحاب "بشكل فوري".
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع إن "استيلاء الاحتلال الاسرائيلي على المناطق العازلة هو تصرف أرعن ومدان ويجب عليه الانسحاب بشكل فوري"، فيما قال الشرع إن بلاده تعول في هذا الصدد على "دعم" قطر.
وأعلن أن الدوحة ستزود سوريا بما قدره 200 ميجاوات من الكهرباء على أن يزيد حجم الإمدادات بالتدريج.
أخبار دولية
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