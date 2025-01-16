مسؤول أميركي: مبعوثان أميركيان يعملان على حل خلاف بشأن اتفاق غزة

أعلن مسؤول أميركي أن خلافا نشب اليوم الخميس حول تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أن مبعوثين أميركيين يعملان على حله.



ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله إن الخلاف نشب حول هويات عدد من السجناء الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم، مشيرا الى أنه من المتوقع حل هذه النقطة في القريب العاجل.



ويعمل على هذه القضية مبعوث الرئيس جو بايدن إلى الشرق الأوسط بريت ماكغورك ومبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب ستيف ويتكوف. وقال المسؤول إنهما موجودان في الدوحة مع مفاوضين قطريين ومصريين.



وقال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي بشكل منفصل: "نحن على دراية بهذه المسألة ونعمل عليها مع الحكومة الإسرائيلية، فضلا عن شركاء آخرين في المنطقة. ونحن على ثقة من أنه يمكن حسم هذه التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ وأن الاتفاق سيمضي قدما هذا الأسبوع".



ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس الأربعاء اعتبارا من يوم الأحد.